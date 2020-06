Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunta pääsee sittenkin kunnon kesälomille: "Tässä on ollut raskas kevät takana"

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunnan kesälomat toteutunevat suunnitellusti koronan aiheuttamista hoitojonoista huolimatta.

Hoitohenkilökunnalle on luvattu, että he saavat pitää 65 prosenttia kertyneestä vuosilomastaan kesäkaudella.

– Kaksi viikkoa on minimi, mutta useimmille työntekijöille ammattiryhmästä riippumatta pyritään myöntämään kertyneitä lomapäiviä kolme viikkoa tai enemmän jos tilanne sen sallii, kertoo johtajaylilääkäri Sally Järvelä.

Leikkaustoiminnassa on useiden kuukausien jono.

Hoitovelkaa puretaan kesällä

Koronan aiheuttamia hoitojonoja puretaan kesän ja syksyn aikana.

– Hoitovelkajonot saadaan aika hyvin hoidettua poliklinikalta loppuvuoden aikana, Järvelä kertoo.

Leikkaustoiminnassa on huomattavasti vaikeampi tilanne ja useiden kuukausien jono, mutta päivystykset ja kiireelliset toimenpiteet pystytään hoitamaan.

Pahiten ruuhkautuneita ovat kuulokoje- ja uniapnealaitesovitukset. Ratkaisuja näiden jonojen purkuun koetetaan parhaillaan keksiä.

Kevät oli hoitoalalla raskas

Sairaanhoitopiirin hoitajien lomat olivat vielä toukokuun alussa auki koronan vuoksi.

Varmaa kuitenkin on ollut, että jokainen pääsee pitämään kesällä lomaa työehtosopimuksen mukaisesti ja vähintään kahden viikon jaksoina.

”Ei ole varmaa, voivatko kaikki pitää lomansa yhtäjaksoisesti.”

Nyt sovittu järjestely, joka takaa kesällä pidettäväksi vähintään 65 prosenttia vuosilomasta, ei poikkea normaalista kesästä.

Loma tulee hoitohenkilökunnalle tarpeeseen.

– Tässä on ollut raskas kevät takana. Meillä ei ole ollut paljoa koronapotilaita, mutta toiminnan muuttaminen ja suunnittelu on ollut henkisesti kova koitos kaikille, sanoo johtajaylihoitaja Kirsi Leino.

Varapääluottamusmies Oili Aumon mielestä on seurattava, kuinka koronatilanne kehittyy.

– Ei ole varmaa, voivatko kaikki pitää lomansa yhtäjaksoisesti. Voi myös olla, että jos koronatilanne ei aktivoidu, lomiin ei tule muuttumisia, Aumo sanoo.

Kevään vapaita peruttiin

Sairaanhoitopiiri ei kevään aikana myöntänyt lomia ja joitakin jo sovittuja vapaita peruttiin. Hoitohenkilökuntaa ei jouduttu pyytämään jo aloitetulta lomalta työhön, vaikka poikkeuslaki sen olisikin sallinut.

– Uusia lomia ei myönnetty, kun odotettiin että voi tulla isompikin korona-aalto, Järvelä kertoo.

Osa hoitohenkilökunnasta on jo päässyt lomille toukokuusta alkaen.

Osa lomista on hyväksytty vasta kaksi viikkoa ennen loman alkamista, mutta kyse on ollut loman pituuden varmentumisesta eikä siitä, pääseekö lomalle ollenkaan. Näin on varmistettu riittävä miehitys koronatilanne ja muu hoidon saatavuus huomioiden. HÄSA

