Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin lääkäreitä kehotettiin irrottautumaan sivutoimista koronan vuoksi

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin lääkäreitä on kehotettu vähentämään sivutoimia ja irrottautumaan yksityisvastaanotoista toistaiseksi, koska heidän työpanostaan keskussairaalassa voidaan joutua lisäämään koronaepidemian vuoksi.– He voivat jatkaa toistaiseksi suojautumalla erityisen hyvin, mutta heitä on kehotettu varautumaan niin, että kun tilanne on pahimmillaan, työvuorosuunnittelussa ja työajoissa ei voida huomioida enää ihmisten yksilöllisiä toiveita. Rajoittamista ja ohjaamista joudutaan tekemään, sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri…