Kanta-Hämeen sote-palvelujen asiakasmaksut yhtenäistetään – Ainakin näiden palvelujen hintoihin on luvassa muutoksia

Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut yhtenäistetään vuodenvaihteessa hyvinvointialueen aloittaessa, tiedottaa Oma Häme. Muutokset tehdään, jotta hyvinvointialueen asiakkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa. Lakisääteiset maksut ovat Kanta-Hämeessä jo nyt melko yhtenäiset. Sen sijaan harkinnanvaraisissa maksuissa on Oma Hämeen mukaan merkittävääkin hajontaa. Esimerkiksi terveyskeskusmaksuissa kaikissa Kanta-Hämeen kunnissa on sama käytäntö: kolme ensimmäistä lääkärikäyntiä maksavat 20,90 euroa per käynti, sen...