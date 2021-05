Kanta-Hämeen sote-valmistelumalli on umpikujassa - pohjaesitys ei kelpaa kaikille kunnille

Maaliskuussa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen esivalmistelutyö alkoi valmistelutyöryhmässä. Tähän mennessä ryhmä on pitänyt pari kokousta. Ryhmän tavoitteena on saada valmistelutoimielimeen (VATE) liittyvät linjaukset ratkaistua ennen kesää, jotta väliaikainen valmistelutoimielin voi aloittaa toimintansa täysipainoisesti syksyllä 2021. Paikkajakoa on käyty ryhmässä läpi, mutta siitä ei ole löytynyt vielä yksimielisyyttä. – On joitain kuntia, jotka eivät hyväksy pohjaesitystä. Tällä hetkellä…