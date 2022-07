Kanta-Hämeen vedenkorkeudet heittelehtivät keskiarvojen molemmin puolin

Suurimmassa osassa maata vesistöjen vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan keskiarvoa, kertoo Hämeen ELY-keskus. Kanta-Hämeessä löytyy silti runsaasti hajontaa. Vanajaveden vedenkorkeus on ajankohdan keskiarvotasossa. Hauhon reittiin kuuluvien järvien vedenkorkeus taas on keskimääräistä korkeammalla. Esimerkiksi Iso-Roineen pinta on ajankohtaan nähden noin 20 senttiä tavanomaista korkeammalla. Toisaalla Kanta-Hämeessä järvien pinnat taas ovat tavallista matalammalla. Esimerkiksi Pääjärven vedenkorkeus on noin...