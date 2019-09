Kanta-Hämeen yritykset odottavat kasvua – “Epätyypillinen hämäläinen optimismi”

Kanta-Hämeen pienet yritykset näkevät tilanteensa yllättävän hyvänä. Pienten ja keskisuurten yritysten (pk) suhdannebarometrin mukaan yritysten näkymät ovat parantuneet maakunnassa viime keväästä.

Valtakunnallisesti pk-yritykset näkevät suhdannetilanteen heikompana kuin vielä viime keväänä.

– Meillä vallitsee epätyypillinen hämäläinen optimismi, sanoo Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka .

Kasvu kotimarkkinoilta

Forssan seudulla pk-yritysten odotukset ovat pääsääntöisesti näyttäneet huonoilta. Nyt jopa Forssan seudulla odotukset ovat valtakunnallista lukua paremmat.

Kantahämäläiset yritykset uskovat kannattavuutensa paranevan. Niiden aikomus palkata työntekijöitä on kasvanut. Maakunnan yritykset arvioivat tilanteensa paremmaksi kuin muun maan yritykset.

– Kasvun ja kannattavuuden nähdään parantuvan kotimarkkinoilla. Viennin ja tuonnin määrän ennakoidaan laskevan, Haukka arvioi.

Haukan mielestä barometri antaa oikeaa kuvaa. Hän muistuttaa, että tilastojenkin mukaan Hämeessä työllisyys on kehittynyt muuta maata paremmin.

Yhä viivettä

Hyvät odotukset Kanta-Hämeessä ovat kuitenkin jyrkässä ristiriidassa yleisten kansainvälisten ja kotimaisten odotusten kanssa. Maakunnassa suhdanteet ovat yleensä vaihtuneet viiveellä.

– Luulen, että tämä näkyy edelleen. Viennin volyymi on täällä matalampi kuin muualla.

Haukka muistuttaa kuitenkin, että kansainvälistä kauppaa tekevien yritysten määrä on kasvanut maakunnassa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkaisi tiistaina tiedot sen yrittäjäpaneelin suhtautumisesta työllisyyteen ja yrittäjyyteen. Kysely antoi murska-arvion uuden hallituksen linjauksista. 89 prosenttia arvioi luottamuksensa heikoksi tai erittäin heikoksi.

Haukka selittää tulosten erilaisuutta sillä, että vastaajat ovat erilaisia. Hänen mukaansa Suomen Yrittäjien barometri on läpileikkaus pienistä ja keskisuurista yrityksistä.

– Keväällä oli epävarmuutta, mitä hallitusohjelmassa on. Se on parempi kuin uskottiin. Joitakin asioita on myös mahdollista saada läpi.

Ei investointeja

Kielteistä Kanta-Hämeen yritysten odotuksissa on, että investointien, panostusten kansainvälistymiseen ja viennin uskotaan putoavan. Lukemat ovat kuitenkin koko lailla samalla tasolla kuin valtakunnallisesti.

– Jatkuessaan investoimattomuus vaarantaa tulevien vuosien kasvun, Haukka toteaa.

Kyselyt ovat antaneet tuloksia, joiden mukaan Kanta-Hämeen yritysten kasvuhakuisuus olisi heikko. Erittäin kasvuhakuisia yrityksiä ei ole paljon.

Uuden barometrin mukaan maakunnan kasvuhakuisuus on koko lailla valtakunnan tasolla. Riihimäen–Hyvinkään alueella se on jopa valtakunnallista korkeampi.

Haukan mukaan kasvuhakuisuus vain poikkeaa rakenteeltaan muusta Suomesta.

– Meillä on kasvuhakuisuutta, mutta kasvun arvioidaan tulevan kotimarkkinoilta. HÄSA