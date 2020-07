Kanta-Hämeenkin vienti voi joutua suuriin vaikeuksiin syksyllä – Konepajojen tilauskirjat ohenevat ja SSAB tappiolliseksi

Koronakriisin pelätään nyt iskevän tosissaan Suomen vientiteollisuuteen. Metalliteollisuudessa kysynnän heikkeneminen vaikuttaa jo lähes kaikkiin yrityksiin.

Yrityksissä ei tiedetä, mitä syksy tuo tullessaan. Asiantuntijat ovat varoitelleet, että koronan vaikutukset näkyvät tosissaan vasta syksyllä Suomen teollisuudessa.

Kauppalehdessä julkaistiin tiistaina laskelma, jonka mukaan Helsingin pörssin kymmenen suurimman konepajayrityksen tilauskertymät laskivat huhti–kesäkuussa yli 20 prosenttia vuoden takaisesta. SSAB:n osavuosikatsaus kertoo, että teräsyhtiön liikevaihto laski yli 530 miljoonaa euroa ja tulos painui tappiolliseksi.

Henkilöstöä sopeutettu

Kanta-Hämeessä konepajayhtiöt jatkavat eri tavoin henkilöstön sopeuttamista pienentyneisiin tilauksiin. Suuria irtisanomisia ei ole aloitettu, mutta yhtiöt kertovat toimivansa tilanteen mukaan.

– Konsernin kaikki toimihenkilöt on lomautettu kolmeksi viikoksi. Tuotannon työntekijöitä ei ole ainakaan vielä tarvinnut lomauttaa tai irtisanoa, sanoo Stera Technologiesin Tammelan tehtaan yksikönpäällikkö Tero Marjamäki.

Steralla on Tammelassa vajaa 230 työntekijää, joissa noin 200 on tuotannon henkilöstöä. Tuotannon työntekijöiden lomautuksilta on vältytty, kun pekkasia on pidetty pois ja kesälomia on aikaistettu.

– Tilanne on vielä hyvä. Ajatukset siitä, mitä syksy tuo tulleessaan, ovat kaksijakoiset, Marjamäki kertoo.

Pelättyä pienemmiksi

Konecranes kävi yt-neuvotelut ja päätti henkilöstön lomautuksista keväällä. Suomen toimihenkilöt joutuivat tekemään nelipäiväistä työviikkoa. Työntekijöitä oli määrä lomauttaa enintään 90 päiväksi, mutta lomautuspäivät ovat jääneet vähäisiksi.

Käytännössä lomautuspäiviä on tullut työntekijöille yksi tai kaksi. Kesä–heinäkuussa, kun kesälomat alkoivat, tehtaiden toimihenkilöt ovat tehneet viisipäiväistä työviikkoa.

Nostolaiteyhtiön Hämeenlinnan tehtaiden kohtuullisen hyvästä tilanteesta kertoo, että yhtiö on pystynyt palkkaamaan niille useita kymmeniä kesätyöntekijöitä. Heitä on vain hieman vähemmän kuin aiempina kesinä.

Konecranes tiedotti viime viikolla uudesta taloudellisesta ohjeistuksesta ja antoi ennakkotietoja huhti–kesäkuun osavuosikatsauksesta. Yhtiön uusien tilausten määrä putosi lähes 30 prosenttia. Mitään uusia päätöksiä henkilöstön sopeuttamisesta ei ole tehty.

Vähenemään päin

Hämeenlinnalaisen Reponen Worksin toimitusjohtaja Esa Reponen kertoo, että ”tilaukset ovat olleet vähenemään päin”. Yrityksen ei ole ainakaan toistaiseksi tarvinnut lomauttaa tai irtisanoa henkilöstöä.

– Aikaistimme kesälomien alkamista. Työvuoroja on järjestelty uudelleen, Reponen sanoo.

Teräksen kysynnän lasku pakotti SSAB:n jo keväällä tuotannon leikkauksiin. Ne näkyvät nyt yhtiön liikevaihdossa ja tuloksessa. Laajat lomautukset yhtiön tehtailla Suomessa jatkuvat.

Masuuni pysyy kiinni

SSAB pitää Raahen terästehtaan toisen masuunin suljettuna. Hämeenlinnan tehtaan henkilöstöä on lomautettu keväästä lähtien viikon kuukaudessa. SSAB Europen johtaja Olavi Huhtala kertoo, että lomautuksia jatketaan samaan tapaan.

Hämeenlinnan tehtaan eräillä linjoilla lomautukset ovat kuitenkin käytännössä jääneet vähäisiksi. Putkitehdas, jota laajennetaan ja jolle on asennettu uusia tuotantolinjoja, jäi lomautusten ulkopuolelle.

– Hämeenlinnan tilanne on selvästi parempi kuin Raahen. Hämeenlinnan sinkityn teräksen kysyntä on tavallista terästä parempi.

Hämeenlinnan ja Raahen tehtaiden vuosihuollot on aikaistettu heinä–elokuulle. Huhtala sanoo, että ratkaisulla pyritään siihen, että huollot eivät olisi päällä loppuvuonna, jos kysyntä tuolloin paranee.

– Käytämme vuosihuoltoihin mahdollisimman paljon omaa henkilöstöä.

Valoakin pilkahtaa

SSAB:n huhti–kesäkuun liikevaihto laski yli 26 prosenttia 1 475,4 miljoonaan euroon. Konsernin vuoden takainen 128,1 miljoonan euron liikevoitto romahti 24,4 miljoonan euron liiketappioksi.

SSAB:n osavuosikatsauksessa nähdään myös hieman valoa syksylle.