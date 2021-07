Kanta-Hämeeseen 13 uutta koronatartuntaa perjantaina: Janakkalan koiranäyttelyssä on voinut altistua koronalle viime viikon lauantaina

Perjantaina 30. heinäkuuta Kanta-Hämeessä todettiin 13 uutta koronatartuntaa. Tapauksista kahdeksan on Hämeenlinnan seudun ja viisi Riihimäen seudun tartuntaa, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Oman maakunnan alueella saaduista tartunnoista kolmen alkuperä on selvitetty. Seitsemässä tapauksessa lähde on vielä epäselvä. Koiranäyttelyssä mahdollinen altistuminen Koronavirustartunnalle on voinut altistua Janakkalassa Tervajoella koiranäyttelyssä 24.7. kello 10-13. Paikalla olleita pyydetään tarkkailemaan terveydentilaansa huolellisesti…