Kanta-Hämeessä 12 uutta koronatartuntaa: yhdeksän Riihimäellä ja kolme Hämeenlinnassa

Kanta-Hämeessä todettiin perjantain aikaan 12 uutta covid-19-tartuntaa, tiedottaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Kolme tapauksista on Hämeenlinnan seudulta, ja niistä kaksi liittyy Canpackin juomatölkkitehtaan ketjuun. Loput yhdeksän tapausta on Riihimäeltä, joista tartuntojen jäljet johtavat Uudellemaalle ja ulkomaille. Kahdessa Riihimäen tapauksessa lähde on jäänyt epäselväksi. Kolme tapauksista on perheensisäisiä karanteenin aikaisia sairastumisia. Henkilöt, jotka ovat olleet riihimäkeläisessä J.A. Sandels…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.