Kaksi leikkaussalia suljettu ja henkilökuntaa siirretty – Koronaviruksen leviäminen nopeutunut huomattavasti Kanta-Hämeessä

Kanta-Häme on vahvasti koronaviruspandemian leviämisvaiheessa ilmaantuvuuslukuihin, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tiedottaa. Viruksen ilmantuuvuuden kasvu on ollut erittäin jyrkkää viikkojen 8 ja 9 välillä. Tapausmäärien viikoittainen kasvu on yli 50 prosentin luokkaa ja jäljitystyössä viive on kasvanut.Kanta-Hämeen pandemiaryhmä käsitteli kokouksessaan torstaina 4. maaliskuuta koronavirustilannetta. Kanta-Hämeessä jatketaan edelleen leviämisvaiheen suosituksia valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Aluehallintovirasto on osaltaan päättänyt peruskoulujen 7.-9….