Kanta-Hämeessä 15 uutta koronatapausta – Mahdollisia altistumisia Hämeenlinnassa 3. maaliskuuta

Perjantain 5.3. aikana Kanta-Hämeessä todettiin 15 uutta covid-19 -tartuntaa. Tapauksista seitsemän on Hämeenlinnan, neljä Riihimäen ja neljä Forssan seudulta. Kanta-Hämeen keskussairaala tiedotti niistä Twitterissä. Perjantain 5.3. aikana Kanta-Hämeessä todettiin 15 uutta #COVID19-tartuntaa. Tapauksista seitsemän on Hämeenlinnan seudulta, neljä Riihimäen ja neljä Forssan. 1/4 — KHSHP (@KantaHameenSHP) March 6, 2021 Kymmenen potilaan osalta tartuntaketjut on saatu…