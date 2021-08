Kanta-Hämeessä 15 uutta koronatartuntaa – Kolmen maakunnan alueella saadun tartunnan lähde on epäselvä

Kanta-Hämeessä todettiin tiistain aikana 15 uutta koronavirustartuntaa. Tapauksista 13 on Hämeenlinnan seudulta sekä yksi Forssan ja yksi Riihimäen seudulta. Kolme tartunnoista on oman maakunnan alueella saatuja tartuntoja, joissa lähde on epäselvä. Yksi tartunnoista on toisen maakunnan alueella saatu ja yhden selvitys on vielä kesken. Loput tartunnat liittyvät tunnettuihin ketjuihin. Tartunnat ovat pääosin saman talouden sisäisiä…