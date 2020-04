Kanta-Hämeessä 18 000 euron konsultti sai 100 000 euroa koronatukea

Kanta-Hämeessä kahdeksan yritystä on saanut Business Finlandilta täyden koronatuen.

Business Finland on myöntänyt myös eräille kantahämäläisille pienen liikevaihdon yrityksille täyden 100 000 euron tuen.

Kaikkiaan kahdeksan kantahämäläisiksi luokiteltavaa yritystä oli maanantaina saanut Business Finlandilta täyden koronatuen.

PS Finland, jonka liikevaihto oli kaupparekisterin mukaan 18 000 euroa vuonna 2018, sai 100 000 euroa. Nettitietojen mukaan yrityksen toimialana on it-konsultointi. Yritys on ollut kasvussa, sillä sen liikevaihto oli 3 000 euroa vuonna 2017.

PS Finland rekisteröity Tampereelle, mutta sen osoitteena on Hämeenlinna.

Enemmän kuin liikevaihto

Turengissa toimiva sisustusyritys Papurino sai ison vahvistuksen 73 000 euron liikevaihdolleen. Yrityksen liikevaihto oli 17 000 euroa vuonna 2017.

Pyrokratia myy ilotulitteita osoitteenaan Hämeenlinnan Renko. Yrityksen liikevaihto oli toissa vuonna 249 000 euroa, mutta siitä jäi tappiota 43 000 euroa. Omat pääomat olivat pahasti pakkasella, koska yrityksen osakepääoma on vain 3 000 euroa.

Muita kantahämäläisiä 100 000 euron tuen saajia ovat Hämeen Öljykeskus (Hattula), Kultasuklaa (Hämeenlinna, Iittala), Miodex (Hämeenlinna), Nosh Company (Hämeenlinna) ja Suomen Käsityöteollisuuden (Forssa).

Tukea saaneet yritykset on poimittu Ilta-Sanomien julkaisemasta luettelosta. Liikevaihdot ja mahdolliset tulokset ovat kaupparekisteristä vuoden 2018 lukuja. Yrityksistä ei ole vielä viime vuoden tilinpäätöksiä.