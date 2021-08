Kanta-Hämeessä 23 uutta koronatartuntaa, joista 13 todettiin Hämeenlinnan seudulla

Lauantain 21.8. aikana Kanta-Hämeessä todettiin 23 uutta koronavirustartuntaa. Tapauksista 13 on Hämeenlinnan, seitsemän Forssan ja kolme Riihimäen seudulta. Potilaista 11 on sairastunut karanteenin aikana. Neljän tartunnan alkuperä on jäänyt epäselväksi ja loput liittyvät tunnettuihin tartuntaketjuihin. Eilisen saldo 503 tartuntaa Suomessa on raportoitu eilen 503 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon…