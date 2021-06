Kanta-Hämeessä ei todettu lauantaina 12. kesäkuuta uusia koronavirustartuntoja. Kanta-Hämeen keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa kolme koronaviruspotilasta. Yksi heistä on tehohoidossa. Lisäksi maakunnan perusterveydenhuollon vuodeosastoilla on hoidossa kahdeksan koronapotilasta, tiedottaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri….