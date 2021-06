Kanta-Hämeessä ei uusia koronatartuntoja sunnuntaina – Pandemiaryhmä käsittelee palaamista perustasolle tänään

Kanta-Hämeessä ei todettu sunnuntain aikana uusia koronatartuntoja. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kertoo Twitterissä, että keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa kaksi koronapotilasta. He molemmat ovat tehohoidossa. Maakunnan perusterveydenhuollon vuodeosastoilla ei ole tällä hetkellä hoidossa koronapotilaita. Sunnuntain 20.6. aikana Kanta-Hämeessä ei todettu uusia #COVID19 -tartuntoja. Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hoidossa tällä hetkellä kaksi COVID-19-potilasta, tehohoidossa molemmat. 1/2 — KHSHP (@KantaHameenSHP)…