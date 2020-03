Kanta-Hämeessä eilen yksi positiivinen COVID-19-tulos – Sairaalahoidossa olevan potilaan tila edelleen vakaa

Lauantaina 21.3. valmistuneissa näytteissä oli yksi uusi COVID-19-positiivinen tulos. Henkilö on altistunut tartunnalle työkaverinsa kautta ja lähikontakteja selvitellään.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa oli sunnuntaina päivällä hoidossa yksi COVID-19-potilas, joka oli aiemmin kotieristyksessä, mutta oireiden pahentuessa hakeutui sairaalahoitoon. Potilaan tila on edelleen vakaa.

Sunnuntaihin mennessä Kanta-Hämeen alueella on todettu yhteensä 18 tartuntaa. Tartunnan saaneita on Hämeenlinnan, Forssan ja Riihimäen seuduilla. Yksi tartunnan saaneista on kirjoilla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella, joten hänet tullaan tilastoimaan sinne.