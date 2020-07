"Kanta-Hämeessä halutaan, että jutut päättyvät" – Käräjäoikeus on selviytynyt koronasta kuivin jaloin

– Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa koronapandemian vaikutukset eivät ole erityisen vakavia, arvioi käräjäoikeuden laamanni Petteri Palomäki.

Palomäki kertoo, että käräjäoikeudessa on jonkin verran asioiden käsittelyä siirretty, kun tuomioistuin ja sen tuomarit ovat soveltaneet suosituksia.

– Olemme toimineet lähempänä normaalia tilannetta kuin tuomioistuimen totaalisulkemista.

Tuomioistuinten tilastojen mukaan korona oli keskeyttänyt tai jättänyt ratkaisematta 35 rikosasiaa Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa kesäkuun puoliväliin mennessä.

– Luku on mannermaan käräjäoikeuksien pienin, Palomäki sanoo.

Käräjäoikeus pärjää lähes yhtä hyvin siviiliasioiden käsittelyssä. Korona oli kesäkuun puolivälissä keskeyttänyt 18 siviiliasiaa. Luku on yksi viidestä pienimmästä.

– Luku antaa suuntaa, Palomäki sanoo.

Palomäki epäilee tilastojen täsmällisyyttä. Hän arvioi, että korona on kaikissa alioikeuksissa siirtänyt hieman tilastoja enemmän asioita syksyyn ilman, että siitä on välttämättä tehty erillistä merkintää seurantaa.

– Tuomari on voinut jo alusta pitäen suunnitella, että asia käsitellään vasta syksyllä.

Tuomioistuintilastojen mukaan korona oli kesäkuun puoliväliin mennessä keskeyttänyt tai muuten jättänyt ratkaisematta lähes 6 000 rikosasian käsittelyn käräjäoikeuksissa. Eräissä pienehköissäkin tuomioistuimissa korona on iskenyt satoihin rikosoikeudenkäynteihin.

Laamanni Palomäki ei osaa varmuudella sanoa, miksi hänen johtamassaan tuomioistuimessa asiat on hoidettu myös koronakriisin aikana. Hän arvelee syyksi, että täällä tuomarit ovat sitoutuneet asioiden ratkaisemiseen.

– Kanta-Hämeessä halutaan, että jutut päättyvät. Tuomarit arvioivat riskin. Asia ei ole niin, ettei täällä välitettäisi ohjeista.

Palomäki pitää erityisen tärkeänä mittarina vireillä olevien asioiden määrää. Se kertoo, miten paljon tuomarien pöydillä on asioita, joista ei ole vielä ratkaisua.

Rikosasioita on vireillä Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa lähes yhtä paljon kuin vuosi sitten. Sen sijaan keskeneräisten hakemus- ja riita-asioiden määrä on pudonnut.

– Ehkä siviiliasioita on ehditty käsitellä tavallista enemmän, kun joitakin rikosasioita ei ole voinut ottaa käsittelyyn.

Palomäki pitää selvänä, että tuomioistuimet ovat tavalliseen tapaan käsitelleet kaikki pakolliset ja tärkeät rikosasiat. Käräjäoikeuksien on ehdottomasti pitänyt käsitellä kaikki pakkokeinoasiat, jotka koskevat tyypillisimmin vangitsemista.

Pienten rikosten käsittelyä on sen sijaan siirtynyt ainakin syksyyn. Palomäki pitää mahdollisena, että joitakin vähäisempiä rikosasioita vanhentuu tavanomaista enemmän.

– Tuomareiden pitäisi pitää huolta, että haasteet lähtevät viipymättä tiedoksi. Eri asia on, saadaanko haaste annettua ajoissa tiedoksi.

Kenelläkään ei ole vielä tietoa, kuinka paljon erilaisia asioita tuomioistuimissa ”kuivuu”, koska niitä ei saada ajoissa käsittelyyn.

– Viivästyminen lisää riskiä, että syntyy oikeudenmenetyksiä.

– En usko, että niitä syntyy paljon, koska tämä korona-aika on toivottavasti jäämässä lyhyeksi. Käsittelyajat ovat muutenkin niin pitkiä, että onko muutaman kuukauden lisäviive pitkä, Palomäki pohtii.

Siviiliasioissa yksinkertaisen asian käsittely on voinut siirtyä, koska sitä ei ole voitu antaa tiedoksi jollekin asianosaiselle. Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa hakemusasioita ratkaistiin alkuvuonna 50 vähemmän kuin vuosi sitten. Esimerkiksi kaikkia edunvalvontahakemuksia ei ole voitu käsitellä.

– Se, että asioita ei ole ratkaistu, voi aiheuttaa ihmisille ongelmia, Palomäki toteaa. HÄSA

Monet suositukset ovat haitanneet työtä

Asioiden käsittely tuomioistuimessa on voinut estyä hyvin monesta syystä. Kokoontumisrajoitukset eivät ole Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa estäneet toimintaa, sillä suuria rikosoikeudenkäyntejä ei ole ollut vireilläkään.

Pienten rikosasioiden käsittelyä sen sijaan on saattanut lykätä jonkun osapuolen koronailmoitus.

– Jos vastaaja on ilmoittanut, että hänellä on korona tai että hän on karanteenissa, meillä ei ole ollut käytännössä mahdollisuutta tarkistaa asiaa. Emme ole voineet ottaa riskiä, että virus leviäisi istunnossa.

– Syytteen käsittelyä on lykätty, laamanni Petteri Palomäki kertoo.

Vastaaja on käytännössä saanut helposti lykkäyksen asiansa käsittelyyn.

Syyttäjillä oma suositus

Tuomioistuimet ovat riippuvaisia muistakin kuin tuomareista. Valtakunnansyyttäjällä on syyttäjille omat ohjeet koronatartuntojen välttämisestä. Niissä suositeltiin, että syyttäjät hoitaisivat tehtäväänsä etäyhteydellä.

Palomäen mielestä syyttäjän poissaolo salista on ongelmallinen asia, koska henkilökohtainen läsnäolo on lähtökohta ja se voi vaikuttaa ihmisten oikeusturvaan.

– Olemme täällä keskustelleet asiasta. Pienissä rikosjutuissa syyttäjä on saattanut hoitaa työtään etäyhteydellä. Olemme toimineet tapaus kerrallaan.

Palomäki pitää hyvänä, että etätyö ja videoyhteyksien käyttö on ajettu läpi. Kaikki käräjäoikeudessa osaavat nyt käyttää videoyhteyksiä.

Laitoksiin ei päästetty

Tuomioistuimet ovat myös riippuvaisia haastemiehistä ja poliiseista. Poliisit ovat rajoittaneet toimintaansa. Haastemiehet eivät ole aina voineet viedä pakollisia tiedoksiantoja asianosaisille.

– Kun iäkästä henkilöä on haettu edunvalvontaan, hoitolaitokset eivät ole aina päästäneet haastemiehiä sisälle antamaan haastetta tiedoksi. Hakemusta ei ole tuolloin voitu käsitellä käräjäoikeudessa.

Se, että tuomioistuimet ovat toimineet toisistaan poikkeavalla tavalla koronakriisissä, selittyy niiden asemalla. Tuomioistuimet ja tuomarit ovat Suomen oikeusjärjestyksen mukaan itsenäisiä.

– Tuomioistuinvirasto on ohjeistanut tuomioistuimia, jotka ovat käytännössä soveltaneet ohjeita. Tuomioistuinten päälliköt ovat korona-aikaan pitäneet keskinäisiä palavereja videoyhteydellä kerran viikossa.