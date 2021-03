Kanta-Hämeessä kahdeksan uutta koronatapausta, sairaalahoidossa yhteensä yhdeksän

Sunnuntain 28. maaliskuuta aikana Kanta-Hämeessä todettiin kahdeksan uutta covid-19-tartuntaa. Tapauksista kuusi on Hämeenlinnan seudulta ja kaksi Forssan. Tartunnoista kolme on perheensisäisiä jatkotartuntoja. Loppujen selvittely on vielä kesken.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tiedotti tilanteesta Twitterissä.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hoidossa tällä hetkellä kahdeksan koronapotilasta, joista yksi tehohoidossa.

Maakunnan perusterveydenhuollon vuodeosastoilla on hoidossa yksi koronapotilas.

Suomessa 422 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 422 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viikon aikana on todettu 8 957 tartuntaa, mikä on 318 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Kaikkiaan Suomessa on todettu nyt reilut 76 400 koronatartuntaa.

Maanantain tietojen mukaan ilmaantuvuusluku Suomessa on 161,6. Se on laskettu kahden viikon ajalta, ja luku on laskenut hieman eilisestä.

Kanta-Hämeen ilmaantuvuusluku on noussut kahden viikon aikana. THL:n maanantain tietojen mukaan luku maakunnassa on 128.1, kun edelliseltä kahdelta viikolta se oli 110,5. Ilmaantuvuusluku lasketaan 100 000 asukasta kohden.

Viisi uutta kuolemantapausta

Suomessa on raportoitu viisi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta. THL kertoo, että sairaalahoidossa on 313 ihmistä, joista tehohoidossa on 54.

Juttua on päivitetty THL:n tiedoin 29.3 kello 12.19. ja kello 12.29.