Kanta-Hämeessä kaksi uutta koronavirustartuntaa – Molemmat tartunnoista perheensisäisiä

Kanta-Hämeessä todettiin perjantain 11. kesäkuuta aikana kaksi uutta koronavirustartuntaa tiedottaa sairaanhoitopiiri. Tartunnoista toinen on Riihimäen seudulta ja toinen Forssan seudulta. Molemmat tartunnoista ovat perheensisäisiä jatkotartuntoja. Toisen tapauksen kohdalla on kyse karanteenin aikana sairastumisesta. Kanta-Hämeen keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa kolme koronapotilasta, joista tehohoidossa on yksi. Lisäksi maakunnan perusterveydenhuollon vuodeosastoilla on hoidossa yhteensä seitsemän koronapotilasta….