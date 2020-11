Kanta-Hämeessä kaksi uutta koronavirustartuntaa – Tapaukset Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla

Kanta-Hämeessä on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tiedottaa Twitter-tilillään, että lauantain 31.10. aikana Kanta-Hämeessä todettiin kaksi uutta koronavirustartuntaa. Toinen todettiin lentokenttätestauksessa ulkomailta paluun yhteydessä ja toinen on perhepiirissä saatu tartunta. Tapaukset ovat Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla. Lauantain 31.10. aikana Kanta-Hämeessä todettiin kaksi uutta #COVID19-tartuntaa. Toinen todettiin lentokenttätestauksessa ulkomailta paluun yhteydessä ja toinen on perhepiirissä…

