Hämeenlinnassa rokotusajanvaraus avattiin kaikille yli 16-vuotiaille – Kanta-Hämeessä ensimmäisen rokotuksen on saanut yli puolet aikuisista

Hämeenlinnassa koronarokoteitta annetaan nyt kaikille yli 16-vuotiaille. Lisää varattavia aikoja on tulossa maanantaina 7. kesäkuuta iltapäivällä. Maanantaiaamupäivän tiedon mukaan Hattulassa ja Janakkalassa ajanvaraus on avoinna yli 30-vuotiaille, Sunnuntaina päivitetyn THL:n rokotekartan mukaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä ensimmäisen koronarokotuksen on saanut 51,3 prosenttia aikuisista. Hämeenlinnan seudulla rokotteen oli saanut hieman suurempi osa väestöstä kuin Forssan seudulla. Sunnuntaina kaksi…