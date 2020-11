Kanta-Hämeessä kolme uutta koronatartuntaa, sairaalahoidossa kahdeksan – Kokoontumisrajoitusten lievennys ei koske yksityistilaisuuksia

Kanta-Hämeessä todettiin keskiviikkona kolme uutta covid-19-tartuntaa, tiedottaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP). Kaksi tapauksista on Riihimäen seudulta, ja ne liittyvät tunnettuun tartuntaketjuun. Kolmas tapaus on Hämeenlinnan seudulta, ja siihen liittyy altistuksia, joista tiedotetaan lisää myöhemmin. Tartunnanjäljitys tapauksesta on vielä kesken. Kanta-Hämeessä sairaalahoidossa on tällä hetkellä kahdeksan koronapotilasta: kuusi keskussairaalassa ja kaksi Vanajaveden sairaalassa. Yksityistilaisuuksien suositus pysymässä 20:ssa…

