Kanta-Hämeessä kolme uutta koronatartuntaa – Viikkotasolla tilanne hieman rauhoittunut

Kanta-Hämeen koronatilanne on viimeksi kuluneen viikon aikana ollut hieman edellisviikkoa rauhallisempi. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että Kanta-Hämeessä on todettu vuorokauden aikana kolme uutta tartuntaa, joista yksi Riihimäellä, yksi Janakkalan tartuntaketjussa ja yksi Hämeenlinnassa vierailulla olleella henkilöllä. Riihimäen tartunta on todennäköisesti peräisin Uudeltamaalta.Parikymmentä tartuntaa viikossaViikkotasolla tartuntoja on ollut nyt noin parikymmentä. Taudin ilmaantuvuusluku on Kanta-Hämeessä tällä hetkellä…