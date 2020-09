Kanta-Hämeessä koronatartuntojen kasvu kiihtyy, epäselvät tartuntaketjut huolestuttavat

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella on todettu torstaihin mennessä 167 koronatartuntaa. Viime vuorokauden kuluessa uusia tapauksia on kaksi ja viikon sisällä uusia tapauksia on 24.

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Sally Järvelän mukaan maakunnassa ollaan kriittisessä vaiheessa ja huolestuttavinta on se, että moni tartunnan lähde on jäänyt selvittämättä.

– Se kertoo siitä, että virusta on liikkeellä enemmän kuin todettuja tartuntoja. Tällöin tartuntaketjuja ei päästä katkaisemaan.

Yksilöiden vastuu korostuu

Hän kuvaa, että sairaanhoitopiirin alueella ollaan nyt epidemian kiihtymisvaiheessa. Torjunnassa tavoitteena on estää päätyminen leviämisvaiheeseen eli siihen, että tapauksia olisi yli 25 sataatuhatta asukasta kohden.

– Silloin voi sanoa, että tilanne on karannut käsistä. Siksi nyt olisi äärimmäisen tärkeää saada tartuntojen määrän kasvu kuriin.

Järvelä korostaa yksilöiden vastuuta. Hän on laatinut avoimen kirjeen maakunnan asukkaille.

Erityisen riskialttiiksi ovat viime viikkojen kokemusten perusteella osoittautuneet perhejuhlat, anniskeluravintoloiden viimeiset aukiolotunnit ja ahtaat pukukopit.

– Helpottava asia tässä on ollut se, että suurin osa tartunnan saaneista on nuoria ja nuoria aikuisia. Siksi esimerkiksi sairaalahoitoon joutuneita koronapotilaita on toistaiseksi ollut vähän, Järvelä sanoo.

Sairaanhoitopiiri järjesti torstaiaamuna etäinfon koronatilanteesta.

Karanteenissa 300 ihmistä

Syyskuun alkupuolella tartuntojen määrä on noussut lyhyessä ajassa tasolle 19,5 tartuntaa 100 000 ihmistä kohden kahden viikon periodilla ja epidemian toisen aallon voidaan katsoa alkaneen erityisesti Hämeenlinnan seudulla.

Torstaihin mennessä Kanta-Hämeen alueella on todettu yhteensä 167 covid-19-tartuntaa.

Karanteenissa on tällä hetkellä Kanta-Hämeen alueella on noin 300 henkilöä. Tartunnan lähteitä on jäljitetty niin naapurimaakuntiin kuin ulkomaille, mutta kaikkia ketjuja ei ole pystytty jäljittämään.

Todennäköisesti alueella siis liikkuu, ja on liikkunut myös tunnistamattomia taudinkantajia, mistä yksi merkki on jätevesiseurannassa havaitun koronaviruksen esiintyvyys.

Viime viikonlopun aikana todennettiin viisi uutta covid-19-tartuntaa Kanta-Hämeessä. Mahdollisia tartuntoihin liittyviä massa-altistuksia on syntynyt Pekolan koululla Hattulassa, jossa on viikonlopun aikana määrätty karanteeniin useita luokkia ja koko koulu siirretään etäopetukseen.

Myös Tuuloksen S-marketin henkilöstön jäsenellä todettuun tartuntaan liittyen kaupassa aikavälillä 11.9.-14.9. asioineita henkilöitä pyydetään seuraamaan seuraavan kahden viikon aikana terveydentilaansa tarkasti. Marketin asiakkailla ei toistaiseksi ole todettu koronatartuntoja. HÄSA

24.9.2020

