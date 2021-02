Kanta-Hämeessä kuusi uutta koronatartuntaa - Osa tartunnoista peräisin Uudeltamaalta, jossa esitetään jo tiukempia rajoituksia

Tiistaina todettiin kuusi uutta koronatartuntaa eri puolilla Kanta-Hämettä. Tapauksista kolme on Riihimäen seudulta, kaksi Hämeenlinnan ja yksi Forssan alueelta. Neljän tartunnan lähde on selvillä ja ne liittyvät jo aiemmin tunnettuihin tartuntaketjuihin. Näistä ketjuista kaksi johtaa Uudellemaalle, jossa tartuntatilanne on Kanta-Hämettä pahempi. Tiistain 16.2. aikana todettiin kuusi uutta #COVID19-tartuntaa. Tapauksista kolme on Riihimäen seudulta, kaksi Hämeenlinnan…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.