Kanta-Hämeessä kuusi uutta koronatartuntaa – Tartuntamäärä Suomessa on tuplaantunut kahden viikon aikana

Kanta-Hämeessä todettiin perjantain aikana kuusi uutta koronavirustartuntaa. Tapauksista kaksi on Hämeenlinnan ja neljä Riihimäen seudulta.. Yksi tartunnoista on saatu ulkomailla ja kaksi toisen sairaanhoitopiirin alueella. Kaksi tartunnoista on EM-jalkapalloturismiin liittyviä perheensisäisiä jatkotartuntoja. Yhden Riihimäen seudulla saadun tartunnan lähde on epäselvä Suomessa 293 uutta koronatartuntaa Suomessa raportoitiin eilen 293 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos…