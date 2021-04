Kanta-Hämeessä kuusi uutta koronatartuntaa - Valtaosa jälleen Hämeenlinnan seudulla

Lauantain aikana Kanta-Hämeessä todettiin kuusi uutta koronavirustartuntaa. Tapauksista viisi on Hämeenlinnan seudulta ja yksi Forssan seudulta. Puolet tartunnan saaneista oli sairastunut karanteenin aikana ja kaksi muutakin tartuntaa jäljittyy jo aiemmin tunnettuihin tartuntaketjuihin. Yhden tartunnan lähde on jäänyt epäselväksi. Ilmaantuvuusluku Kanta-Hämeessä oli sunnuntaina 35,9. Luku on noussut hieman viikon takaisesta tilanteesta. Valtakunnallinen ilmaantuvuusluku oli 67,9. Korkeimmat…