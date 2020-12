Kanta-Hämeessä kuusi uutta koronatartuntaa – Yksi tartunnoista keskussairaalan työntekijällä

Kanta-Hämeessä todettiin torstain aikana kuusi uutta covid-19-tartuntaa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tiedottaa Twitterissä, että tapauksista viisi on Hämeenlinnan seudulta ja yksi Forssan seudulta. Yksi potilaista sairastui karanteenin aikana ja kaksi tartuntaa on peräisin ulkomailta. Kolmen tapauksen osalta jäljitys on kesken. https://twitter.com/KantaHameenSHP/status/1339865183251001346 Yksi tartunnoista on todettu Kanta-Hämeen keskussairaalan työntekijällä. Hän on ollut oireettomana työpaikalla ja käyttänyt asianmukaisesti kirurgista…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.