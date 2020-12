Kanta-Hämeessä kuusi uutta koronavirustartuntaa

Kanta-Hämeessä todettiin perjantaina kuusi uutta koronavirustartuntaa, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Twitterissä.

Tapauksista viisi on Hämeenlinnan seudulta. Näistä kolme on sairastunut karanteenin aikana. Yksi tartunta on saatu Pohjois-Suomessa ja yksi paikallisesti epäselvästä lähteestä. Riihimäen seudulla todetun yhden tartunnan lähde on epäselvä.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hoidossa tällä hetkellä neljä covid-19-potilasta, tehohoidossa ei yhtään. Riihimäen sairaalan terveyskeskusvuodeosastolla on hoidossa yksi koronapotilas.

Viime torstaina Kanta-Hämeessä todettiin peräti 20 uutta koronavirustartuntaa.