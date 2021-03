Kanta-Hämeessä kuusi uutta koronavirustartuntaa

Perjantain 26.3. aikana Kanta-Hämeessä todettiin kuusi uutta koronavirustartuntaa. Tapauksista kolme on Forssan seudulta, kaksi on Hämeenlinnan seudulta ja yksi on Riihimäen seudulta. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tiedotti tartunnoista Twitter-tilillään. Kolme tartuntaa on perheensisäisiä jatkotartuntoja, kaksi on ulkomailta palattaessa lentokenttätestissä todettuja ja yksi on paikallinen epäselvä tartunta. HäSa Kolme tartuntaa on perheensisäisiä jatkotartuntoja, kaksi on ulkomailta palattaessa lentokenttätestissä…