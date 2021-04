Kanta-Hämeessä neljä uutta koronatartuntaa: Katso kartasta, miten paljon koronatartuntoja on ollut kunnittain

Kanta-Hämeessä todettiin neljä uutta koronavirustartuntaa sunnuntaina, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Tapauksista kaksi on Hämeenlinnan seudulta ja kaksi Riihimäen seudulta. Sen sijaan Forssan seudulla sunnuntai oli nollapäivä. Tartunnoista kolme on perheensisäisiä jatkotartuntoja, joista kaksi on todettu karanteenin aikana. Neljäs tartunta havaittiin ulkomailta palanneella henkilöllä. Maakunnan ilmaantuvuusluku oli maanantain tietojen perusteella 35,7 sataatuhatta asukasta kohti. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin mukaan…