Kanta-Hämeessä neljä uutta koronatartuntaa sunnuntaina – Tapaukset Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seuduilla

Kanta-Hämeessä todettiin sunnuntain aikana neljä uutta koronatartuntaa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kertoo Twitterissä, että tapauksista kaksi on Hämeenlinnan seudulta, yksi Riihimäen seudulta ja yksi Forssan seudulta. Potilaista kaksi on sairastunut karanteenin aikana. Kahden potilaan tartunnat ovat peräisin Kanta-Hämeen ulkopuolelta. Sunnuntain 7.3. aikana Kanta-Hämeessä todettiin neljä uutta #COVID19-tartuntaa. Tapauksista kaksi on Hämeenlinnan seudulta, yksi Riihimäen ja yksi Forssan….