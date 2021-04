Kanta-Hämeessä neljä uutta koronatartuntaa, joista yhden tartuntaketju on epäselvä - Suomessa todettiin perjantaina ja lauantaina yhteensä 498 uutta tartuntaa

Lauantain aikana Kanta-Hämeessä todettiin neljä uutta koronavirustartuntaa. Tapauksista kaksi on Hämeenlinnan seudulta ja kaksi Riihimäen seudulta. Potilaista kaksi on sairastunut karanteenin aikana ja kolmannenkin tartuntaketju on selvillä. Yhden potilaan tartunnanlähdettä ei ole saatu selvitettyä. Suomessa on todettu viikonloppuna 498 uutta koronavirustartuntaa. Mukana ovat sunnuntain lisäksi lauantain luvut, joita ei huoltokatkon takia päivitetty. Suomessa on todettu…