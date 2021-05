Kanta-Hämeessä neljä uutta koronavirustartuntaa – Tartunnalle on voinut altistua Fimlabin näytteenottolaboratorion odotustilassa keskussairaalassa

Perjantain 7.5. aikana Kanta-Hämeessä todettiin neljä uutta koronavirustartuntaa. Tapauksista kaksi on Riihimäen ja kaksi Forssan seudulta. Kolmen potilaan tartuntaketjut ovat selvillä, mutta yhden osalta tartunnan lähde on jäänyt epäselväksi. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tiedotti tartunnoista Twitter-tilillään. Koronavirustartunnalle on mahdollisesti voinut altistua Hämeenlinnassa Kanta-Hämeen keskussairaalassa Fimlabin näytteenottolaboratorion odotustilassa tiistaina 4.5. kello 8.30–9.00 välisenä aikana. Kyseisenä aikana odotustilassa olleita…