Kanta-Hämeessä on istutettu tänä keväänä metsää keskimääräistä enemmän

Kanta-Hämeessä on istutettu tänä keväänä metsää hieman keskimääräistä enemmän. Lounais-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Kari Kannisto arvioi, että istutusten määrä nousee koko maakunnassa 10–20 prosenttia verrattuna viime vuosiin.

Istutusten määrän lievä kasvu johtuu siitä, että metsänomistajat kaatoivat viime vuonna hieman keskimääräistä enemmän metsää.

– Viime vuonna puulle oli kysyntää ja hinta kohdillaan. Hakkuut näkyvät tänä keväänä istutuksina. Yleinen linjaus on se, että mitä hakataan, se myös istutetaan.

Esimerkiksi Forssan, Tammelan ja Urjalan alueella istutetaan tänä keväänä noin miljoona taimea ja metsää uusiutuu noin 700–800 hehtaaria.

Vastaavanlaista kevättä tuskin on aivan heti tiedossa, koska puita on tänä vuonna myyty 16 prosenttia vähemmän viime vuoteen verrattuna. Syynä hakkuiden hiljentymiseen on se, että puun hinta ja kysyntä ovat molemmat tippuneet.

– Metsäalalla mikään muu ei ole pysyvää kuin muutos, Kannisto tuumaa.

Huippukevät taimille

Kevät ja alkukesä ovat olleet kuitenkin metsänomistajien istutuspuuhille mitä otollisimmat. Päivät ovat olleet lämpimiä, mutta sadetta on riittänyt sopivasti. Kanniston mukaan taimet ovat päässeet hyvään alkuun. Toisin oli esimerkiksi viime vuonna, jolloin kevät oli erittäin kuiva.

– Istutuskoneet löivät kipinää ja metsäpaloja syttyi. Kuivuus tappoi osan taimista, Kannisto sanoo.

Suurin osa tämän kevään istutuksista on nyt tehty, mutta viimeiset taimet laitetaan maahan kesäkuun loppuun mennessä.