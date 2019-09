Kanta-Hämeessä on tonneittain kultaa – Maakunnan ensimmäinen kaivos on todennäköisesti kultakaivos

Kanta-Hämeessä on 59 tonnia kultaa, jota ei ole vielä edes löydetty.

Kanta-Hämeestä etsitään tosissaan kaivoksen paikkaa Lounais-Hämeessä ja Hämeenlinnan Kalvolassa. Voimassa olevat etsintäluvat ovat näillä alueille.

Kaivosyhtiöt tekevät tilapäisiä varauksia pitkin maakuntaa laajoille alueille. Niistä harvat näyttävät johtavan edes vakavaan malminetsintään.

Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n ja Hämeen liiton selvityksessä pidetään todennäköisimpänä kulta-, litium- tai kuparikaivoksen perustamista maakuntaan. Varsinkin kuparikaivos tuottaisi lisäksi sivutuotteita kuten kobolttia, hopeaa ja molybdeenia.

Kultakaivos helpoin

– Kultakaivos olisi ilmeisesti helpointa perustaa Kanta-Hämeeseen. Kaivos olisi pienikokoinen ja malmin rikastamiseen olisi valmius, sanoo GTK:n geologi Markku Tiainen .

Tiainen oli vetämässä projektia, jossa selvitettiin maakunnan malmivaroja. Hän ei halua esittää arviota, millä todennäköisyydellä maakunnassa avataan lähivuosina kaivos.

– Kaivoksen perustaminen on riippuvainen monista asioista. Raportin yksi luku kertoo kuitenkin paljon. Se on arvio löytämättömistä kultavaroista.

Raportin mukaan Hämeen vyöhykkeen 11 tonnin tunnetut kultavarannot ovat orogeenisissä (vuorijonojen muodostumiseen liittyvissä) esiintymissä. Löytymättä on vielä noin 59 tonnia orogeenisten esiintymien kultaa.

Sunstone Torrossa

Maakunnan laajimmat malminetsinnät ovat käynnissä Lounais-Hämeessä. Australialaisen Sunstone Metalsin kaksi hanketta liittyy Forssan seutuun. Yhtiö nimittää niitä Etelä-Suomen kulta- ja Skandinavian litiumprojektiksi.

Sunstone Metals on Kultatie Holding ja Litiumlöydös-yhtiöiden pääomistaja. Näillä yhtiöillä on etsintälupia Tammelan Torron kylässä ja sen lähialueilla. Kultatie Holdingilla on myös etsintälupa Jokioisten ja Ypäjän raja-alueelle sekä Forssan ja Jokioisten rajalle Luutasuon alueelle.

– Torron seudulla on litiumia, mutta esiintymät ovat pieniä ja hajallaan. Etsintälupa on haettu laajalle alueelle, Tiainen kertoo.

Kaivosyhtiöt eivät usein paljasta malminetsinnästään kuin lupahakemusten ja sijoittajaviestinnän tiedot. Geologian tutkimuskeskus GTK sen sijaan pyrkii levittämään tietoa esiintymistä.

Kuparia Kalvolasta

GTK:lla on Kalvolan Kotkajärvelle etsintälupa vuoteen 2021 asti. Pirttikosken etsintäluvalle on haettu jatkoaikaa.

Kotkajärven Kotka 1:ksi ristityltä alueelta uskotaan löytyvän kultaa, sinkkiä, kuparia, kobolttia ja molybdeenia. Pirttikoskelta etsitään kultaa, sinkkiä ja kuparia.

GTK on kairannut ja tehnyt geofysikaalisia tutkimuksia etsintäalueillaan.

– Tänä vuonna olemme tehneet geologista kartoitusta. Sen suurempaa aktiviteettia ei ole suunniteltu, kertoo GTK:n malmit ja teollisuusmineraalit -yksikön päällikkö Pasi Heino .

On tiedetty pitkään, että Kotkajärvellä on malmia. Outokumpu ja Rautaruukki etsivät sieltä kuparia jo 1980-luvulla.

GTK tekee perustutkimusta, johon se on Kalvolassa hakenut kaivoslain mukaisen etsintäluvan. Etsintälupa takaa, ettei kukaan häiritse tutkimusta. GTK ei itse perusta kaivosta.

– Jos alueella on hyödynnettäviä malmivaroja, sen käytöstä päättää työ- ja elinkeinoministeriö, Heino sanoo.

Kuurilan lähellä hopeaa

Etsintälupa GTK:lla on myös Jokioisten Kedonojankulmaan, joka on lähes keskellä Kultatien Luutasuon etsintäaluetta.

Heino kertoo, että Kedonojankulmalla tehtiin laajoja tutkimuksia osana pitkää Hämeen kultatutkimusprojektia vuosina 2004–13.

– Tällä hetkellä raportoidaan eikä kenttätyötä ole ollut muutamaan vuoteen.

Sotkamo Silver on hankkinut etsintäluvan Valkeakoskelle lähelle Kuurilan kylää ja Hämeenlinnan rajaa. Tätä Hopeavuoreksi ristittyä esiintymää pidetään lupaavana. Sotkamo Silver on ruotsalainen pörssiyhtiö, joka perustettiin käynnistämään hopeakaivos Sotkamossa.

Laajoja varauksia

Laajoja varauksia on useilla kaivosyhtiöillä ollut Kanta-Hämeessä. Kultatie Holdingin yli 620 neliökilometrin varaus maakunnassa raukesi viime viikolla.

Sotkamo Silver ei vielä kerro, mitä se tekee vajaan sadan neliökilometrin varaukselleen Hämeenlinnassa ja Hattulassa. Sen varaus raukeaa helmikuun lopulla.

– Meillä ei ole tässä vaiheessa mitään kerrottavaa varauksesta, sanoo Sotkamo Silverin kaivospäällikkö Erkki Kuronen .

Kuronen kertoo, että yhtiö tekee ratkaisun ennen kuin varausaika umpeutuu.

Varaus antaa vain etuoikeuden malminetsintäluvan hakemiseen. Varaukset, joita myönnetään enimmillään kahdeksi vuodeksi, eivät ole usein johtaneet etsintäluvan hakemiseen.

Sotkamo Silverin varaus alkaa Hattulan Hyrvälästä läheltä Takajärven rantaa ja kulkee kapeana kaistaleena Hattulan ja Hämeenlinnan raja-alueella pohjoiseen. Kaistale yltää Hauhontaakse asti. HÄSA