Kanta-Hämeessä on sairaalahoidossa nyt muutamia koronapotilaita

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on tällä hetkellä koronaviruksen vuoksi hoidettavana muutamia potilaita osastohoidossa. Tarkempaa lukua sairaanhoitopiiri ei kerro.

– He ovat selvästi oireilevia, mutta voivat muuten hyvin, johtajaylilääkäri Sally Järvelä kertoi torstain mediainfossa, joka pidettiin ryhmävideopuheluna.

Kukaan tämän hetken maakunnan koronapotilaista ei ole tehohoidossa.

Henkilökuntaan kuuluva sairastui

Viikonloppuna yhdellä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin henkilökuntaan kuuluvalla todettiin koronatartunta, mutta hän ei ole altistanut muita henkilökuntaan kuuluvia tai potilaita.

– Hän on sairastunut sunnuntaina, mutta ei ollut lauantaina töissä, ja tartuntavaaraa ei näin ollen sairaalassa ole ollut, Järvelä selvitti.

Tehohoitopaikkoja kuusinkertaisesti

Kanta-Hämeen keskussairaala on valmistautunut koronavirusepidemian pahenemiseen niin, että tehohoitopaikkojen määrä on yli kuusinkertaistettu.

– Tehohoitopaikkoja on nyt reippaasti yli 30. Tarkkaa lukua ei kerrota, Järvelä kertoi.

Normaalisti tehohoitopaikkoja on viidelle potilaalle.