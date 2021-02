Kanta-Hämeessä perjantaina 19 uutta koronatartuntaa, joista pääosa Riihimäen seudulla – Koko maassa 645 tartuntaa

Perjantain 26.2. aikana Kanta-Hämeessä todettiin 19 uutta koronavirustartuntaa, sairaanhoitopiiri tiedottaa. Tapauksista 16 on Riihimäen seudulta, kaksi Hämeenlinnan ja yksi Forssan. Neljä potilasta on sairastunut karanteenin aikana, neljän tartunnan jäljet johtavat muiden maakuntien alueille ja kaksi on epäselviä paikallisia tartuntoja. Loppujen jäljitys on vielä kesken. Koronatartunnalle on mahdollisesti voinut altistua Hämeenlinnan kauppakeskus Tuulosessa lauantaina 20.2. kello…

