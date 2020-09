Kanta-Hämeessä pienten yritysten tilanne heikko – Parempi kuin useimmissa naapurimaakunnissa

– Henkilöstön määrä vähenee yrityksissä, sanoo Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka.

Pienten ja keskisuurten (pk) yritysten suhdannebarometri kertoo odotetusti suhdanteiden rajusta heikentymisestä. Kaikki tärkeimmät tulevasta kehityksestä kertovat tekijät ovat raskaasti pakkasella.

Lomautuksista irtisanomisia

Hyvin monet yritykset joutuivat lomauttamaan paljon keväällä työntekijöitään. Lomautetuista vain osa on kutsuttu takaisin töihin. Haukka odottaa lomautusten muuttuvan irtisanomisiksi.

– Yrityksissä tiedetään, että 200 vuorokauden kuluessa lomautettu on irtisanottava tai otettava takaisin töihin.

Pk-suhdannebarometrissä on maakunnalle myös hyvää. Kanta-Hämeessä yleiset suhdannenäkymät näyttävät Päijät-Hämettä lukuun ottamatta lähialueita paremmilta. Kun näkymät ovat Kanta-Hämeessä -7, esimerkiksi Pirkanmaalla vastaava luku on -13. Koko maan suhdannenäkymä on -10.

Uutta johtamista

Haukka näkee, että koronakriisi on myös laittanut liikkeelle uusia ilmiöitä ja liiketoimintaa yrityksissä. Hän uskoo, että se muuttaa pysyvästi esimerkiksi johtamista.

– Johtamisessa on korona-aikana siirrytty ajan johtamisesta tavoitteisiin johtamiseen. Ne häviävät, joiden on vaikea ottaa käyttöön uusia johtamistapoja.

Vaikka yleisesti suhdanne- ja yritysten tilanne on heikko, kriisistä selviytyy myös voittajia.

– Niiden yritysten osuus, joiden liiketoiminta pysähtyi kokonaan, on sama kuin kriisistä hyötyneiden yritysten osuus. Ne, jotka tuottavat tilanteeseen sopivia palveluita, hyötyvät, Haukka sanoo.

Syksyllä konkurssiriski

Koronakriisi ei ole vielä synnyttänyt konkurssiaaltoja, vaikka sitä odotettiin. Haukka arvioi, että tähän on kaksi pääsyytä ja lisäksi muita syitä.

– Koronatuet ovat toimineet. Eduskunta muutti tilapäisesti konkurssilainsäädäntöä niin, ettei lyhyen maksuviiveen perusteella voi yritystä hakea konkurssiin.

Haukka uskoo, että konkursseja on ehkäissyt myös joustavuus maksuaikatauluissa. Hän pitää niitä myös riskinä.

– Konkurssien riski kasvaa syksyllä, Haukka uskoo.

Uusia yrityksiä on perustettu kutakuinkin yhtä paljon kuin viime vuonna. Haukka nimittää yrityksien perustamista ”junaksi”.

– Yrityksen perustaneet ovat oikeutettuja starttirahan lisäksi yksinyrittäjätukeen, hän muistuttaa.

Rahoitusta investointeihin

Yritysten investoinnit ovat vuosikausia jääneet liian pieniksi koko Suomessa. Pk-yritysten investoinnit ja investointihalukkuus on ollut heikkoa myös Kanta-Hämeessä.

Haukan mukaan pk-barometri kertoo kuitenkin, että yllättävän monet yritykset suunnittelevat nyt uudessa tilanteessa hakevansa rahoitusta kone-, laite- tai rakennusinvestointeihin. Kun Kanta-Hämeen pk-yrityksistä 22 prosenttia aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta, peräti 42 prosenttia niistä aikoo käyttää rahoituksen investointeihin.

– Uskoin, että yritykset aikovat hakea rahoitusta käyttöpääomaan, mutta rahoitusta haetaankin investointeihin.

Haukka epäilee, että Business Finlandin ja ely-keskusten koronatuet ovat vaikuttaneet myönteisesti kehityshaluihin.