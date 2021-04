Kanta-Hämeessä seitsemän uutta covid-19-tartuntaa – Korona vaikuttaa vähitellen hellittävän, rokotukset etenevät vauhdilla

Kanta-Hämeessä todettiin keskiviikkona seitsemän uutta covid-19-tartuntaa. Tapauksista neljä on Riihimäen seudulta, kaksi Forssan seudulta ja yksi Hämeenlinnan seudulta. Potilaista neljä on sairastunut karanteenin aikana, ja kahden muunkin tartuntaketjut ovat tiedossa. Yhden osalta lähde on epäselvä. Kanta-Hämeen koronaluvut ovat pysyneet viimeiset kolme viikkoa hyväenteisen matalina, totesi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin (KHSHP) hallintoylilääkäri Juhani Grönlund KHSHP:n torstain koronainfossa. Kaiken…