Kanta-Hämeessä seitsemän uutta koronatartuntaa, suurin osa Riihimäeltä – Tartuntaketjuista 15 prosenttia epäselviä

Maanantain 22.3. aikana Kanta-Hämeessä todettiin seitsemän uutta koronavirustartuntaa. Tapauksista kuusi on Riihimäen seudulta ja yksi Hämeenlinnan. Potilaista yksi on sairastunut karanteenin aikana, viisi tartuntaa on jäljitettävissä tunnettuihin tartuntaketjuihin ja yksi on jäänyt epäselväksi. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tiedotti uusista tartunnoista Twitter-tilillään. Ma 22.3. aikana Kanta-Hämeessä todettiin 7 uutta #COVID19-tartuntaa. Tapauksista 6 on Riihimäen seudulta ja 1 Hämeenlinnan….