Kanta-Hämeessä seitsemän uutta koronavirustartuntaa – Hämeenlinnan seudulla neljä uutta tartuntaa

Kanta-Hämeessä todettiin perjantain 30.10. aikana seitsemän uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Twitter-tilillään. Näistä neljä on Hämeenlinnan, kaksi Riihimäen ja yksi Forssan seudulla. Potilaista neljä on sairastunut karanteenin aikana, yhdellä on selkeä altistus ja kahden tartunnanlähde ei ole vielä selvillä. Perjantain 30.10. aikana Kanta-Hämeessä todettiin 7 uutta #COVID19-tartuntaa. Näistä 4 Hämeenlinnan, 2 Riihimäen ja 1 Forssan…

