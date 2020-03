Kanta-Hämeessä siirrytty uuteen vaiheeseen, kaikkia koronan tartuntaketjua ei voida enää jäljittää

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on todettu maanantaina 30. maaliskuuta valmistuneissa näytteissä neljä uutta koronavirustartuntaa.

Tartunnoista kaksi on sellaisia, joiden alkuperä on tunnistamaton. Tämän vuoksi myös Kanta-Hämeessä epidemiassa on siirrytty uuteen vaiheeseen, eikä kaikkia tartuntaketjuja pystytä enää jäljittämään.

Tiistaihin 31. maaliskuuta mennessä Kanta-Hämeen alueella on todettu yhteensä 27 COVID-19-tartuntaa.

Tartunnan saaneita on Hämeenlinnan, Forssan ja Riihimäen seuduilla. Testausta on kohdennettu THL:n ja STM:n ohjeistuksen mukaisesti terveydenhuollon henkilöstöön, sairaalahoitoa vaativiin ja riskiryhmiin, joten todellinen tartuntojen määrä on todennäköisesti huomattavasti suurempi.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa tehdään päivittäin keskimäärin 10–20 koronavirustestiä.

Sairaalahoidossa Kanta-Hämeen keskussairaalassa on tällä hetkellä viisi COVID-19-potilasta, joista yksi on tehohoidossa. Maakunnassa on yksi henkilö kuollut koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen.

THL on julkaissut päivittyvän sivuston, josta voi seurata todettujen koronavirustartuntojen määriä. Tiedot perustuvat sairaanhoitopiirien julkaisemiin lukuihin. Pääset palveluun tästä linkistä.