Kanta-Hämeessä todettiin maanantaina yksi uusi koronatartunta

Kanta-Hämeessä todettiin maanantain aikana yksi uusi covid-19-tartunta, tiedottaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Tapaus on Hämeenlinnan seudulla ja todettiin lentokenttätestissä ulkomailta palaavalta potilaalta.Tammikuun alkupuolella tartuntojen ilmaantuvuusluku on ollut Kanta-Hämeessä noin 51 tartuntaa 100 000:ta henkilöä kohden kahden viikon aikana. Tehdyistä testeistä noin 2,9 prosenttia on ollut covid-19-positiivisia. Karanteenin aikana sairastuneita potilaita on 22 prosenttia ja epäselviä tartuntaketjuja 21…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.