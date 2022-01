Kanta-Hämeessä todettiin viime viikolla yli tuhat koronatapausta – Tehohoidossa kolme potilasta

Vuoden 2021 viimeisen viikon koronatapausten määrä Kanta-Hämeessä oli 1093, tiedottaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri.

Edellisellä viikolla (viikko 51) tartuntoja oli 368 eli tapausmäärät kasvavat.

Kahden viimeisen viikon aikana noin joka neljäs Kanta-Hämeessä otettu koronatesti on ollut positiivinen.

Kahden viimeisen viikon aikana koronataudin ilmaantuvuusluku Kanta-Hämeessä on 861 tapausta 100 000 ihmistä kohti. Korkein ilmaantuvuus on Riihimäen seudulla, noin 1000. Hämeenlinnan seudulla ilmaantuvuusluku on noin 750 ja Forssan seudulla noin 600.

Kaikkiaan pandemian aikana Kanta-Hämeessä on todettu vuoden 2021 päättyessä yhteensä 6414 koronatartuntaa.

Keskussairaalassa 16 potilasta

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on keskiviikkona 5.1. erikoissairaanhoidossa yhteensä 16 koronapotilasta, joista kolmea hoidetaan teho-osastolla.

Perusterveydenhuollon osastoilla koronapotilaita on neljä.

Sairaanhoitopiirin mukaan erikoissairaanhoitoa vaativien covid-19-potilaiden määrä kasvaa suurella nopeudella: keskussairaalaan on viikon aikana koronan vuoksi otettu kahdeksan potilasta.

Yksi potilas on totettu koronan vuoksi perusterveydenhuollon osastolle. Lisäksi sairaalaan on otettu hoitoon kaksi covid-19-positiivista muun syyn vuoksi.

Viime viikon Kanta-Hämeessä menehtyi yksi koronapositiivinen potilas, mutta hänen kuolinsyykseen ei määritelty covid-tautia. Covid-tautiin on kuollut maakunnassa pandemian aikana yhteensä 54 ihmistä.

