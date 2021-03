Kanta-Hämeessä todettiin keskiviikon aikana 41 uutta covid-19-tartuntaa, tiedottaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Määrä on korkein päiväkohtainen luku koko epidemian aikana. Tapauksista 30 on Hämeenlinnan seudulta, kahdeksan Forssan seudulta ja kolme Riihimäen seudulta. Potilaista seitsemän on sairastunut karanteenin aikana. Kolme tartuntaa jäljittyy toisen maakunnan alueelle. Paikallisia epäselviä tartuntoja on kolme….