Kanta-Hämeessä vain kaksi uutta koronatartuntaa – Ainakin yhden rokoteannoksen saaneita on jo 3,5 miljoonaa

Kanta-Hämeessä todettiin lauantain aikana kaksi uutta koronavirustartuntaa. Tapaukset ovat Hämeenlinnan ja Forssan seuduilta. Toinen tartunnoista on ulkomailta saapuneen karateeniaikainen perheensisäinen jatkotartunta. Toisen myöhään illalla todetun tartunnan selvittely on vielä kesken. Rokotteen saanut lähes 3,5 miljoonaa THL:n mukaan Suomessa on todettu tänään 138 uutta koronatartuntaa, joista 106 on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta. Rokotuksen on saanut…