Kanta-Hämeessä varoitus huonosta ajokelistä, moottoritiellä aamuliikenteessä jo pari ulosajoa

Keskiviikkoaamun liikenteessä on jo tapahtunut muutama ulosajo moottoritiellä huonon ajokelin seurauksena. Kanta-Hämeessä on voimassa Ilmatieteen laitoksen varoitus huonosta ajokelistä lumisateiden sekä lumisten ja sohjoisten teiden vuoksi. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Markus Majuri kertoo, että moottoritiellä Hämeenlinnan ja Hattulan kohdilla on tapahtunut aamun aikana kaksi ulosajoa. – Teillä on nyt todella liukasta, Majuri sanoo. Lumisade jatkuu…

