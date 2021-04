Kanta-Hämeessä todettiin perjantain aikana viisi uutta covid-19 tartuntaa. Tapauksista kaksi on Hämeenlinnan ja kolme Riihimäen seudulta. Neljän potilaan kohdalla tartuntaketjut ovat selvillä ja yhden osalta tartunnan lähde on jäänyt epäselväksi. Kanta-Hämeen keskussairaalassa on tällä hetkellä koronan vuoksi hoidossa neljä potilasta, joista yksi on tehohoidossa….